Стремительное снижение объемов потребления природного газа Украиной обусловлено спадом промышленного производства и даже полной остановкой целых отраслей. Об этом в своем блоге пишет Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

«По последним данным ПАО «Укртрансгаз», за 5 месяцев текущего года Украина сократила импорт природного газа в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го — до 3 млрд 340,7 млн кубометров. Только в мае его импорт снизился на 4,9% в соотношении с тем же месяцем годом ранее. При этом власти не устают рапортовать о некой мифической энергонезависимости, рассказывая, что Украина уже 2,5 года не покупает голубое топливо напрямую у России и осуществляет его поставки лишь с Запада», — обратил внимание политик.

По его информации, экономия голубого топлива стала результатом спада промышленного производства, ведь реформирование энергосектора и энергомодернизация в Украине происходят только на словах.

«Спрос на голубое топливо со стороны промышленных предприятий сократился практически в два раза. Если в докризисном 2013 году украинская промышленность потребила 20,02 млрд кубометров газа, то уже в 2017-м этот показатель сократился чуть ли не вдвое — до 10,8 млрд кубометров», — уточнил лидер «Украинского выбора».

Снижение объемов потребления природного газа обусловлено существенным снижением объемов промышленного производства и даже полной остановкой целых отраслей, констатирует политик.

«Так, по подсчетам экономистов Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», только в химической промышленности годовой объем экспорта товаров по итогам 2017 года в сравнении с докризисным 2013-м в денежном выражении сократился практически в 3 раза, в металлургии — в 2 раза. Падение уровня промпроизводства в 2014 году составило 10,6%, в 2015-м — 13,0%, в 2017 году — 0,7%. А стремительное уменьшение потребления газа служит подтверждением глубочайшего кризиса в промышленности Украины», — считает В.Медведчук.

Положение промышленного сектора экономики усугубилось еще и стремительным повышением цен на энергоносители в условиях жесткой фискальной политики и потери крупнейшего — российского — рынка сбыта, констатирует лидер «Украинского выбора».

«Если в 2013 году тариф на газ для промышленности составлял 3509 грн за 1 тыс. кубометров, то в июне 2018 года он уже более чем втрое выше — 10 893 грн за 1 тыс. кубометров. Тариф на электроэнергию для этой же группы потребителей за тот же период вырос более чем вдвое», — добавил В.Медведчук.

Отказавшись от прямых контактов с «Газпромом» и покупая тот же российский газ через словацких, венгерских и польских газовых операторов, Украина позволила наживаться посредникам, отметил политик.

«Уже в ближайшем будущем столь абсурдная энергетическая политика, проводимая Киевом, угрожает стране потерей транзита российского газа, недополученной прибылью на уровне $3 млрд ежегодно и развалом отечественной ГТС. В этих условиях стране необходима принципиально новая энергетическая стратегия — как институциональный базис развития промышленности и национальной экономики в целом на долгосрочную перспективу. А главное, новая энергетическая политика должна способствовать модернизации и инновационному развитию экономики, повышать ее уровень конкурентоспособности и руководствоваться исключительно национальными экономическими интересами», — резюмировал Медведчук.