Президент Петр Порошенко поставил задачу уже к концу текущего года ввести в работу до 500 новых амбулаторий в сельской местности. Об этом он заявил на торжествах по случаю Дня медицинского работника, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Подчеркиваю и ставлю очень четкую задачу, что к концу года около 500 амбулаторий нового типа должны заработать в украинских селах. Я не собираюсь терпеть никакой отсрочки в этом важном процессе. Потому что каждый день, каждая неделя задержки - это жизнь и здоровье украинских граждан, проживающих в сельской местности», - заявил он.

Президент напомнил, что в свое время поставил четкую цель: «Сельское население составляет сегодня треть населения Украины, более 13 млн украинских граждан, проживающих в сельской местности. Мы должны гарантировать и обеспечить им качественную и доступную медицинскую услугу, так же как мы должны обеспечить и профессиональную высокоспециализированную консультацию за очень короткий промежуток времени. Сохранить те «платиновые минуты» и «золотые часы», от которых зависит жизнь и здоровье пациента».

Он также поблагодарил правительство, в частности вице-премьерам Геннадия Зубко и Павла Розенко за поддержку его инициатив.

«Мне приятно сообщить, что не только закон был принят, не только деньги в бюджете предусмотрены. Хочу отдельно отметить, что львиная доля этих денег имеет происхождение из возвращенных в государственную казну миллиардов долларов, которые были украдены предыдущей властью. Это высшая форма социальной справедливости», - добавил он.

«Для чего это делается? Для того чтобы сделать медицинскую помощь на селе совершенно доступной, качественной и технологически современной», - подчеркнул Президент.

По его убеждению, для успешной реализации проекта необходимо три вещи: адекватные условия труда и жилье для медицинского работника, чтобы он имел стимул поехать в село и иметь доступ к широкополосному Интернету.

«Три центра на селе должны получать его бесплатно или по очень дешевой цене – это сельская медицина и амбулатория, это сельский совет и это сельская школа», - сказал Порошенко. По его мнению, абсолютно неприемлема ситуация, чтобы в центре Европы, в 21 веке в большом количестве сел отсутствует Интернет. «Это абсолютно неприемлемо. Я не собираюсь с этим мириться, также как мирился с отсутствием в Украине связи третьего, а теперь уже и четвертого поколения. Сегодня Украина уже не отличается от большинства стран Европы. Напомню, что четыре года назад ничего этого не было и даже мечтать об этом не могли», - отметил он.

По словам Президента, интернет-связь необходима для реализации еще одного уникального для Украины проекта - телемедицины на селе.