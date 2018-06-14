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Сегодня, 14 июня, на заседании Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго» лицензии на производство тепловой и электрической энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Соответствующие постановления вступают в силу с 1 августа 2018 года, сообщает пресс-служба КГГА.

Напомним, с 1 мая исполнителем услуг горячего водоснабжения в Киеве после завершения сделки с ОАО «Киевэнерго» стало коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». После выполнения первого этапа завершения сделки в управление КП переданы котельные и тепловые сети. Принято решение, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 остаются в управление ПАО «Киевэнерго» до 1 августа, то есть до момента получения «Киевтеплоэнерго» соответствующих лицензий на осуществление хозяйственной деятельности на этих объектах.
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