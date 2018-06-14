Президент Петр Порошенко отмечает развитие военной медицины, которая за последние четыре года в условиях российской агрессии осуществила значительный прогресс в оказании медицинской помощи украинским военнослужащим. Об этом он сказал во время торжественного мероприятия в Мариинском дворце по случаю Дня медицинского работника, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Вспомните, что было четыре года назад. Обычных аптечек не было. Жизнь украинских воинов зависела от того, привезут ли кровоостанавливающие средства волонтеры. Самых простых средств не было», - сказал Порошенко.

Он отметил, что «Украина заплатила большую цену за то, что в предыдущие годы разрушалась армия и военная медицина».

Глава государства подчеркнул, что до 93% раненых бойцов после получения медицинской помощи возвращаются в строй. Президент поблагодарил военных и гражданских медиков, которые спасают жизнь украинским воинам.

«Это действительно одни из лучших показателей в мире, как отмечают эксперты среди стран, которые принимали участие в боевых действиях», - обратился Порошенко к военным медикам.

Президент также поздравил присутствующих с всемирным Днем донора крови, который отмечается сегодня, 14 июня. «Это тот день, когда все мы задумываемся над такими базовыми человеческими ценностями как сострадание, доброта и альтруизм. Все эти качества лежат в основе добровольного безвозмездного донорства крови», - добавил он.

«Своевременный доступ пациентов к качественным и безопасным продуктам донорской крови позволяет ежегодно спасать миллионы жизней. Но хочу отдельно подчеркнуть, что в условиях войны, которую против нас ведет Россия, осуществив незаконную аннексию Крыма, агрессию против Украины на Востоке нашего государства, именно сейчас донорство крови является вкладом абсолютно каждого в общее дело национальной обороны», - особо подчеркнул Порошенко.