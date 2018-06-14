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Помощник президента РФ Владислав Сурков, переназначенный на свой пост в администрации президента, продолжит заниматься урегулированием конфликта на востоке Украины.

«Да», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая вопрос, продолжит ли Сурков «заниматься Донбассом», передает Интерфакс.

Накануне указом президента РФ Владимира Путина Сурков был переназначен на должность помощника главы государства.

Ранее СМИ сообщали, что Сурков в ближайшее время может покинуть должность помощника Путина. Наиболее вероятным кандидатом на должность Суркова называли действующего уполномоченного по Приволжскому федеральному округу Михаила Бабича.

Сурков курирует боевиков ОРДЛО на Донбассе, определяет внутреннюю и кадровую политику в «ЛНР» и «ДНР».

С марта 2014 года ему запрещен въезд в США и страны ЕС из-за его возможной причастности к планированию аннексии Крыма Россией.
ForUm

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