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В апреле в Германии был задержан экс-нардеп и бывший глава компании «Энергомережа» Дмитрий Крючков. Крючков проходит по делу хищения средств у «Запорожьеоблэнерго», часть акций которого принадлежит государству, а часть — братьям-олигархам Григорию и Игорю Суркисам.

По данным НАБУ, Дмитрий Крючков был формальной фигурой. Де-факто предприятием управлял нынешний вице-президент УЕФА Григорий Суркис, представители которого входили в руководящие органы компании «Энергомережа». Бюро подозревает их в том, что именно они давали Крючкову указания, благодаря которым «Энергомережа» обворовала «Запорожьеоблэнерго» на 346 миллионов гривен через скупку прав требования долгов перед облэнерго. Сейчас из-за этих преступных действий «Запорожьеоблэнерго» работает по нулевому алгоритму, отдавая все полученные с потребителей деньги в столицу, а сотрудники предприятия уже шесть месяцев не получают зарплаты.

НАБУ уже вызывало братьев Суркисов на допрос, на который олигархи после нескольких неявок таки были вынуждены прийти.

Благодаря задержанию в Германии Дмитрия Крючкова, в НАБУ уже получили дополнительную информацию, которая будет приобщена к уже имеющимся фактам злоупотреблений братьями-олигархами. Поскольку речь идет о хищении средств в особо крупных размерах, Криминальный кодекс предусматривает наказание за такое преступление от 7 до 12 лет лишения свободы.
ForUm

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