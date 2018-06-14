Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. «Нафтогаз» обжалует это решение суда.

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам «Большой семерки», что Крым – российский, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

На сессии Европейского парламента 14 июня принята резолюция с призывом освободить Олега Сенцова и других политических заключенных России.

Детективы НАБУ начали о возможных злоупотреблений должностных лиц законодательной и исполнительной ветвей власти, подследственных НАБУ, при выделении средств и закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.





Президент Петр Порошенко поставил задачу уже к концу текущего года ввести в работу до 500 новых амбулаторий в сельской местности.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины закончило досудебное расследование в уголовном производстве по факту террористического акта, совершенного 31 марта 2017 в Мариуполе, в результате которого погиб заместитель начальника главного отдела контрразведки Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области полковник Александр Хараберюш.





В Комитете по вопросам правовой политики и правосудия категорически опровергают обвинения общественных организаций о якобы незачитывании председателем Комитета поправок относительно апелляционного рассмотрения дел НАБУ в судах общей юрисдикции, а не в новосозданным Высшем антикоррупционном суде, а также появления такой правки «за час до голосования».

В ночь на 14 июня в Полтавской области произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился народный депутат Сергей Шахов.

Норму закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», которая предусматривает, что к моменту создания ВАС апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам НАБУ и САП будут рассматривать апелляционные суды общей юрисдикции, нужно устранить, считает директор НАБУ Артем Сытник.