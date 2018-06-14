В микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка пьяный боевик бросил молоток в наблюдателей ОБСЕ.

«Когда патруль СММ находился на блокпосту вооруженных формирований в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра Донецка), мужчина в одежде военного типа, находившийся, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения, бросил молоток в направлении членов патруля Миссии», - говорится в отчете миссии.

Молоток пролетел над головами наблюдателей и упал примерно в 2 м от двух припаркованных автомобилей СММ, а мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, покинул место происшествия. Член вооруженных формирований с расположенного поблизости блокпоста извинился перед наблюдателями за поведение этого мужчины.