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Министерство юстиции не разрабатывало и не подавало на рассмотрение никаких проектов нормативных актов по легализации гражданского партнерства для однополых пар. Об этом заявляет пресс-служба ведомства.

Так, 12 июня директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Владислав Власюк во время круглого стола на тему «Обновление плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года» в ответ на вопрос о легализации однополых браков сказал следующее: «В связи с большим количеством обращений вопрос требует дальнейшего изучения и обработки и пока не может быть выполнен».

«Информация, распространяемая в СМИ относительно представления Минюстом законопроекта на рассмотрение Кабинета Министров Украины о легализации гражданского партнерства для однополых пар, не соответствует действительности», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что Министерство юстиции рассматривает возможность легализации регистрации гражданского партнерства для разнополых и однополых пар. Такое мероприятие якобы решили оставить в плане действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека.
ForUm

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