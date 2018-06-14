Минсоцполитики опровергло информацию о закрытии детского центра «Молодая гвардия». Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Молодая гвардия» работает и будет работать в обычном режиме, дети отдыхают, купаются и радуются лету!» - заявили в Минсоцполитики.

13 июня гостями детского центра стали представители целого ряда телевизионных каналов (ICTV, Одесской региональной дирекции Национальной общественной телерадиокомпании Украины, канала «Репортер», «7 канал», «Первый городской. Одесса» и другие). Журналисты интересовались состоянием противопожарной безопасности, ознакомились с имеющимися в детском центре пожарной водоемом и гидрантами, проверяли доступность эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения на различных объектах детского центра.

Гендиректор центра Эдуард Лебединский рассказал журналистам о существующей проблеме, связанной с установкой на всей территории модерновой системы пожарной сигнализации – она ​​предусмотрена во всех проектах по реконструкции отдельных объектов, однако ее монтаж и настройка технически требует достаточно длительного времени и значительных материальных средств.

«Однако мы хотим, чтобы родители, которые отправляют детей к нам на отдых, были уверены, что их дети всегда находятся под должным присмотром взрослых, а в детском центре созданы все условия, чтобы не допустить возникновения пожара», - заверил он.

Гендиректор добавил, что сотрудники ГосЧС регулярно проводят плановые проверки, по результатам которых устраняются выявленные недостатки, связанные с пожарной безопасностью, персонал и отдыхающие принимают участие в учебных эвакуациях и четко знают правила поведения в чрезвычайных ситуациях.

Последняя такая проверка «Молодой гвардии» состоялась с 15 апреля по 8 мая 2018.

«По результатам проверки, никаких нарушений требований пожарной безопасности относительно вероятности возникновения пожара, осложнения эвакуации, оповещения о пожаре и его тушения, представителями ГосЧС не обнаружено», - рассказал инженер по технике пожарной безопасности детского центра Виктор Кисиль.

Журналисты имели возможность пообщаться с отдыхающими и выяснить, что они знают о правилах пожарной безопасности.

Ранее СМИ со ссылкой на замначальника облуправления ГосЧС Михаила Вовка сообщили о намерении ведомства закрыть «Молодую гвардию».