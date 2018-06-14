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Режиссер, председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин скончался в подмосковном санатории «Барвиха».

Об этом сообщил на заседании нижней палаты парламента спикер Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«В 10:37 в санатории «Барвиха» после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», - сказал Володин. После этого депутаты почтили минутой молчания память Говорухина.

Станиславу Говорухину было 82 года. Он народный артист РФ (2006). Поставил такие картины, как «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок», написал сценарии к фильмам «Русский бунт», «В июне 41-го». Говорухин был депутатом Госдумы с 1993 года.
ForUm

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