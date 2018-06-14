Гривня возглавила список валют, которые наиболее укрепились к доллару по итогам первого полугодия 2018 года.

Об этом говорится в статье Bloomberg, передает Экономическая правда.

По данным агентства, с начала года украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 7,7%, обойдя грузинский лари и колумбийское песо.

Такая тенденция наблюдается, несмотря на проблемы в экономике, военные конфликт на востоке Украины, высокий уровень коррупции и отсутствие международной финансовой поддержки.

По словам заместителя председателя Нацбанка Олега Чурия, основной задачей для укрепления валюты является предотвращение зависимости от краткосрочного капитала для финансирования дефицита текущего счета.

Он также отметил, что регулятор сможет смягчить денежно-кредитную политику, как только увидит устойчивую тенденцию к снижению инфляции.

Ранее сообщалось, что Национальный банк может прибегнуть к жесткой монетарной политике и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда.