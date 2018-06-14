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Министерство экономического развития и торговли предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Соответствующий проект постановления опубликован 13 июня на сайте ведомства.

Так, предлагается повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%; виски, ром и джин на 12%; коньяк (бренди) на 6,6-9,5%, вина на 4,5-13,5%.

«Произошел рост составляющих цены на алкогольные напитки в связи с подорожанием компонентов производства, в частности, цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке», – говорится в объяснительной записке.

В Минэкономики напомнили, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк повышены на 20% с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.

Напомним, последний раз правительство поднимал минимальные цены в августе прошлого года.
ForUm

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