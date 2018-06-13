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Сотрудники следственного управления прокуратуры Закарпатской области совместно с полицией разоблачили начальника Управления имуществом города Департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета, которая требовала и получила 800 долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Правоохранители задокументировали, как чиновник требовала и получила первую часть неправомерной выгоды в сумме 800 долларов за заключение договора аренды коммунального помещения площадью 32 кв. м.

В дальнейшем, за 3 тыс. 200 долларов она пообещала решить вопрос с приватизацией указанного объекта из расчета по 100 долларов США за каждый квадратный метр.

Средства она требовала передать через ее гражданского мужа, у которого правоохранители и изъяли первую часть неправомерной выгоды.

Должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас решается вопрос об объявлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом.
ForUm

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