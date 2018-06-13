Энергоснабжение потребителей Крыма, обесточенных из-за технологического нарушения на Тамани, восстановлено, сообщает пресс-служба Крымэнерго.

«13 июня вследствие технологического нарушения на Тамани прекращалось энергоснабжение потребителей Республики Крым и г. Севастополя суммарной мощностью более 800 МВт (около 2,5 миллионов человек)», - говорится в сообщении.

Ступенчатое включение потребителей производилось по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления (ЧРДУ) с 15:55. По состоянию на 17:22 энергоснабжение потребителей полностью восстановлено.

Причины технологического нарушения выясняются.