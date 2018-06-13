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Жителю Сумской области объявлено о подозрении в совершении тройного убийства, сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в ночь с 10 на 11 июня  в селе Старые Вирки Белопольского района. Местный 71-летний мужчина из охотничьего ружья застрелил двух приятелей старшего сына, а потом во время драки нанес смертельный удар ножом и ему самому. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе, ему объявлено о подозрении в совершении убийства двух и более лиц.

«По предварительным данным, мужчина поссорился со своим 46-летним сыном. Отца поддержал младший, 37-летний сын. Старший сын позвонил своим друзьям и попросил забрать его машиной с родительского дома. И появление во дворе посторонних лиц только ухудшило ситуацию, - комментирует начальник Белопольского отделения полиции Андрей Анисимов. - Пенсионер вынес двуствольное ружье и выстрелил из обоих стволов у товарищей сына, в результате чего погибли 27-летний житель Ворожбы и 22-летний юноша из Белополья. Третий из приезжих выхватил у пожилого мужчины ружье и отбросил, после чего выбежал со двора и по телефону вызвал полицию. За это время, пока длился разговор, смертельное ножевое ранение в грудь получил и сам старший сын пенсионера».

Отца и младшего сына через час сотрудники полиции задержали возле одного из ночных магазинов соседнего городка.

Вчера после проведения необходимых следственных действий 37-летнего сына подозреваемого отпустили домой. Относительно отца суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Троих погибших вчера похоронили на кладбищах Белополья, Ворожбы и Старых Вирок.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

 
ForUm

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