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Трем должностным лицам КП «Компания «Вода Донбасса» сообщено о подозрении в служебной халатности, в результате которого погиб 5-летний ребенок. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в октябре 2017 под руководством начальника участка указанного предприятия проводился ремонт трубопровода водоснабжения на одной из улиц Мирнограда. По окончании работ был составлен и подписан директором предприятия акт выполненных работ, в котором в частности отмечалось, что котлован после ремонта трубопровода засыпан, что фактически не соответствовало действительности. В свою очередь главный инженер не осуществил возложенную на него функцию по общему контролю за выполнением ремонтных работ на объекте.

Вечером 16 апреля в полицию обратилась жительница Мирнограда, которая сообщила о том, что ее 5-летняя дочь ушла гулять и пропала. К поискам девочки были задействованы сотрудники полиции и спасатели, присоединились и местные жители. Тело ребенка было найдено возле дома в яме с водой, оставшейся после проведения указанных ремонтных работ. Причина смерти: механическая асфиксия в результате закрытия дыхательных путей водой при утоплении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.
ForUm

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