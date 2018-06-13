Национальный банк Украины сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% с целью обеспечения финансовой стабильности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, требование по обязательной продаже поступлений устанавливается на шесть месяцев. Последний раз Нацбанк менял размер этого требования в начале апреля 2017 года, когда снизил его с 65% до 50%.

«Правление Национального банка считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важной для поддержания стабильности на валютном рынке», - пояснили в НБУ.

Данное решение утверждено постановлением правления Нацбанка № 65 «О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установления размера обязательной продажи таких поступлений» от 12 июня 2018 года. Оно вступает в силу с 14 июня по 13 декабря 2018 включительно.