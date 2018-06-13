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Правоохранители задержали «телефонного террориста», который ночью заминировал львовские вокзалы. Об этом сообщает облуправление СБУ.

Сегодня ночью на телефон «горячей линии» 102 поступило сообщение о заминировании железнодорожного вокзала и автовокзала во Львове.

«Совместными действиями сотрудников СБУ и Нацполиции удалось оперативно установить личность «телефонного террориста». Им оказался житель Житомирщины, который причастен также к анонимным сообщениям о минировании нескольких объектов в Киеве», - говорится в сообщении.

Правоохранители уже задержали «минера» ​​в одном из райцентров Житомирской области.

Управление СБУ во Львовской области напоминает, что независимо от мотивов «телефонных террористов» их действия наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет.

За повторный звонок злоумышленник может быть осужден на срок от четырех до восьми лет.

«Телефонным анонимам» также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, понесли убытки от их противоправных действий.
ForUm

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