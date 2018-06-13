Сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Сергей Сердюк давит на СМИ, чтобы удалить информацию о своих махинациях на таможне.

Об этом сообщает профильная группа Мытныкы.

«После того, как некоторые СМИ сообщили о признании груза вещественными доказательствами по уголовному делу по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, в редакции начали звонить «очень важные персоны» и требовать снять новости. И некоторые журналисты не смогли отказаться», - рассказали в группе, приведя в пример издание «Багнет», которое сняло новость.

При этом у администраторов ресурса остались скрин-шоты ленты «Укрнет», где зафиксирован факт выхода сообщения на сайте «Багнет». Кроме того, удаленная новость сохранилась в кэше Google.

Ранее «24-й канал» со ссылкой на Постановление о признании имущества вещественными доказательствами в рамках уголовного производства №32016100110000160 от 8 июня 2018 года сообщил, что малоизвестное общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Меллвил» пыталось растаможить на Одесской таможне 60 контейнеров с грузом неизвестного происхождения, который, вероятно, достался компании в результате совершения уголовного преступления.

При этом официальный директор компании Наталья Бондаренко в ходе допроса в качестве свидетеля подтвердила фиктивность предприятия. В частности, она отметила, что не подписывала никаких документов от имени предприятия, не пользовалась его печатью, кроме как во время открытия счетов, не переводила средства через систему «Клиент-банк» и даже не знает, где находится компания.

По данным источника в правоохранительных органах, общая стоимость арестованного груза составляет не меньше 15-20 млн долларов. Реальным владельцем груза и компании «Меллвил» является работник департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Сергей Сердюк. Сам же департамент возглавляет не менее известный сотрудник Генпрокуратуры Владимир Бедриковский.

По словам источника, несмотря на признание груза (обувь, ткань, хозяйственные товары) вещественным доказательством в уголовном производстве, как минимум часть контейнеров уже покинула таможню и прибыла на промрынок «7-й км» под Одессой, где товары были реализованы.

На данный момент по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.