также в разделеОбщество
НАБУ: Из-за новой нормы закона о ВАС топ-чиновники могут избежать наказания 15
Три населенных пункта Донбасса исключили из списка оккупированных 14
Жданов призвал коллег бойкотировать ЧМ-2018 в России 17
Филатов говорит, что НАБУ к нему не обращалось 10
«Минером» львовских вокзалов оказался житель Житомирщины 12
Верховный суд отказался пересматривать приговор Агееву 20
Билеты на поезда могут подорожать в зависимости от периода и дня недели 65
Мать Ляшко задекларировала миллионную квартиру 85
TІ потребовала исправить положение об апелляции в законе об антикоррупционном суде 35
Дело МН17: Приговор смогут исполнить в Украине 155
Турчинов призвал чиновников сдать кровь для военных 35
НАБУ расследует возможное незаконное обогащение замглавы АП 77
Освобожденные из плена начали получать обещанные деньги 81
Charlie Hebdo высмеял ЧМ-2018 в России 81
Игорь Мазепа: Украинские компании в 2020 могут вновь выйти с IPO на внешние рынки 39
Найден виновник отравления учеников в школе Николаева 160
ВСУ уничтожили боевую машину противника и 5 боевиков 94
12 июня. Картина дня 33

Сотрудник Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Сергей Сердюк давит на СМИ, чтобы удалить информацию о своих махинациях на таможне.

Об этом сообщает профильная группа Мытныкы.

«После того, как некоторые СМИ сообщили о признании груза вещественными доказательствами по уголовному делу по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, в редакции начали звонить «очень важные персоны» и требовать снять новости. И некоторые журналисты не смогли отказаться», - рассказали в группе, приведя в пример издание «Багнет», которое сняло новость.  

При этом у администраторов ресурса остались скрин-шоты ленты «Укрнет», где зафиксирован факт выхода сообщения на сайте «Багнет». Кроме того, удаленная новость сохранилась в кэше Google.

Ранее «24-й канал» со ссылкой на Постановление о признании имущества вещественными доказательствами в рамках уголовного производства №32016100110000160 от 8 июня 2018 года сообщил, что малоизвестное общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Меллвил» пыталось растаможить на Одесской таможне 60 контейнеров с грузом неизвестного происхождения, который, вероятно, достался компании в результате совершения уголовного преступления.

При этом официальный директор компании Наталья Бондаренко в ходе допроса в качестве свидетеля подтвердила фиктивность предприятия. В частности, она отметила, что не подписывала никаких документов от имени предприятия, не пользовалась его печатью, кроме как во время открытия счетов, не переводила средства через систему «Клиент-банк» и даже не знает, где находится компания.

По данным источника в правоохранительных органах, общая стоимость арестованного груза составляет не меньше 15-20 млн долларов. Реальным владельцем груза и компании «Меллвил» является работник департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Сергей Сердюк. Сам же департамент возглавляет не менее известный сотрудник Генпрокуратуры Владимир Бедриковский.

По словам источника, несмотря на признание груза (обувь, ткань, хозяйственные товары) вещественным доказательством в уголовном производстве, как минимум часть контейнеров уже покинула таможню и прибыла на промрынок «7-й км» под Одессой, где товары были реализованы.

На данный момент по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги