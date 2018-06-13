Кабинет Министров Украины дополнил перечень плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) новой категорией – членами фермерского хозяйства, если они не подлежат страхованию на других основаниях.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, сообщает пресс-служба Кабмина.
«Данное решение позволит разделять единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, который уплачивается новой категорией плательщиков – членами фермерского хозяйства, на все виды социального страхования», – пояснили в правительстве.
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