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Кабинет Министров Украины поручил Государственной аудиторской службе Украины провести аудит Антимонопольного комитета по фактам задержки процедур государственных закупок.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина, такое решение было принято на заседании правительства 13 июня 2018.

«Мы получаем достаточно много жалоб от центральных органов, от органов местного самоуправления о фактах остановки, отмены или обжалования процедур государственных закупок», - сказал министр Кабинета Министров Александр Саенко

Это, по его словам, привело к неэффективному использованию средств, задержки строительства объектов и тому подобное.

«Госаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами проведет комплексную проверку таких фактов. Мы запросим всю необходимую информацию в министерствах, центральных органах, органов местного самоуправления и сделаем подробный ее анализ, после чего представим на правительстве результаты такой проверки», - добавил Саенко.

 
ForUm

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