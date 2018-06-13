Кабинет Министров Украины поручил Государственной аудиторской службе Украины провести аудит Антимонопольного комитета по фактам задержки процедур государственных закупок.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина, такое решение было принято на заседании правительства 13 июня 2018.

«Мы получаем достаточно много жалоб от центральных органов, от органов местного самоуправления о фактах остановки, отмены или обжалования процедур государственных закупок», - сказал министр Кабинета Министров Александр Саенко

Это, по его словам, привело к неэффективному использованию средств, задержки строительства объектов и тому подобное.

«Госаудитслужба вместе с другими заинтересованными органами проведет комплексную проверку таких фактов. Мы запросим всю необходимую информацию в министерствах, центральных органах, органов местного самоуправления и сделаем подробный ее анализ, после чего представим на правительстве результаты такой проверки», - добавил Саенко.