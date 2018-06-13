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Кабинет Министров упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций и начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 июня, передает Экономическая правда.

Согласно принятым документам система предусматривает онлайн-регистрацию любых устройств – персональных компьютеров, планшетов, смартфонов – без подачи в контролирующие органы документов в бумажном виде и бесплатное их использование вместо кассовых аппаратов.

«Три цели мы достигаем принятием новой схемы. Первое – упрощение ведения бизнеса, и это самое главное. Второе – улучшение обмена в самой фискальной службе между территориальными отделениями. Третье – это уменьшение теневого сектора», - отметила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, новая система дает возможность полностью отказываться от кассовых аппаратов и ежемесячных взносов на их обслуживание.

Бизнес сэкономит около двух миллиардов гривен на дополнительных оплатах.

«Это не бизнес – продавать кассовые аппараты, это была монополия, чтобы всех «посадить на иглу...» Можно сказать, что этот проект это освобождение от касовоапаратского рабства», - отметил Гройсман.

 
ForUm

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