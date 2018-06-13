Мать лидера Радикальной партии Олега Ляшко Любовь Ляшко оформила свидетельство о праве собственности на квартиру площадью 77 кв. м и 14-метровое машиноместо на столичном Печерске. Об этом сообщают «Наши деньги с Денисом Бигусом».

Недвижимость находится в новостройке по улице Евгения Коновальца, 36-Е. В настоящее время цены за квадратный метр в этом доме стартуют от 31 тыс. гривен, то есть примерная стоимость квартиры Любовь Ляшко составляет 2,4 млн гривен. Правда, согласно информации из Реестра прав на недвижимое имущество, в эту квартиру и машиноместо мать нардепа инвестировала еще на этапе строительства, поэтому они могли обойтись ей несколько дешевле.

До выхода на пенсию Любовь Ляшко жила в селе Варва на Черниговщине, где работала оператором котельной на газоперерабатывающем заводе. Мать главного радикала страны никогда не владела бизнесом, и ее доход составляет 1600 гривен пенсии в месяц.

В 2008 году Любовь Ляшко бесплатно получила от Вышгородской райгосадминистрации 2 га земли. Затем они были разбиты на более мелкие участки и часть из них продана под застройку. Сейчас у женщины осталось 0,84 га. Также она приобрела 72 сотки земли в селе Пуховка под Киевом. Совокупная стоимость всех наделов Любви Ляшко оценивается в около 3 млн гривен.

В 2012 году мать депутата купила три квартиры по 100 кв. м каждая в доме бизнес-класса на улице Евгения Коновальца, 36-В. Правда, в следующем году все они были проданы, и сейчас у нее осталось там лишь один 13-метровое машиноместо.

В начале 2017 Любовь Ляшко стала обладательницей трехкомнатной квартиры стоимостью около 1,5 млн гривен в новостройке по улице Бориса Гмыри 10/40. Также на нее оформлен дом неизвестной площади в селе Богдановка под Киевом.