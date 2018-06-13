В Польше издание OKO.press подало жалобу в Комиссию Сейма по вопросам этики депутатов с жалобой на вице-спикера Сейма, члена «Кукиз'15» Станислава Тишки за его заявление о непрофессионализме украинских медработников. Об этом говорится на сайте OKO.press.

Издание возмутила фраза Тишки, что якобы из-за трудоустройства менее квалифицированных медицинских работников из Украины в польских больницах умирает больше пациентов, передает 112 Украина.

«Нехватка работников в больницах заполняется работниками из Украины, часто менее квалифицированными. Из-за этого умирают люди», - заявил Тишка.

Издание отмечает, что в Министерстве здравоохранения Польши не смогли назвать ни одного случая смерти пациентов из-за непрофессионализма медработников из Украины.

Отмечается, что Тишка никоим образом не опубликовал доказательств своих обвинений в отношении медсестер или врачей из Украины.

«Высказывания маршала Тишки противоречат истине, и, следовательно, являются нарушением принципа добросовестности, которыми должны руководствоваться депутаты, что выражено в ст. 5 Резолюции Сейма Республики Польша от 17 июля 1998 года. Безосновательные обвинения украинского медицинского персонала за причинение смерти польских пациентам, что еще хуже, является унижением достоинства граждан Украины в Польше», - говорится в заявлении.

В издании требуют срочно заняться этим высказыванием в соответствии с регламентом Комиссии.

«Тем более что спикер Тишка, похоже, игнорирует проблему. Не отвечает на наши вопросы, направленные по электронной почте, Twitter и Facebook. Также представительство в парламенте Kukiz'15 не реагирует. По нашей информации, спикер Тишка не ответил тоже посольству Украины. Видимо, не собирается ни извиняться, ни отказываться от своих слов», - добавили журналисты.

По данным польского Совета медсестер и акушерок, в начале 2018 года в стране работали всего 82 медсестры и 8 акушерок из Украины.

Посольство Украины в Польше потребовало извинений от Тишки в связи с его высказываниями о медицинских работниках из Украины.