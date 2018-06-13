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13 июня в 01:00 спасателям поступило сообщение о пожаре в с. Сокольники Пустомытовского района на ул. Дубовка, 1А в одноэтажном деревянном здании паба-ресторана. Об этом сообщает пресс-служба управления ГосЧС Львовской области.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений пламя полностью охватило ресторан. Пожар локализован в 01:57, ликвидирован в 02:02.

Огнем уничтожено здание.

К ликвидации пожара привлекли 23 спасателей и 5 единиц спецтехники. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В результате пожара никто не пострадал.
ForUm

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