13 июня в 01:00 спасателям поступило сообщение о пожаре в с. Сокольники Пустомытовского района на ул. Дубовка, 1А в одноэтажном деревянном здании паба-ресторана. Об этом сообщает пресс-служба управления ГосЧС Львовской области.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений пламя полностью охватило ресторан. Пожар локализован в 01:57, ликвидирован в 02:02.
Огнем уничтожено здание.
К ликвидации пожара привлекли 23 спасателей и 5 единиц спецтехники. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В результате пожара никто не пострадал.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время