13 июня около 4:00 в Немышлянский отдел полиции Харькова поступило сообщение о взрыве в банкомате на улице Краснодарской. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Во время осмотра места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу.

Информация по данному факту внесена в журнал единого учета заявлений и правонарушений Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к происшествию.