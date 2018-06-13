Европейский Союз поздравил Грецию и Македонию с достижением соглашения о новом названии бывшей югославской республики.

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы внешних действий, передает Европейская правда.

«Мы искренне поздравляем премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева за их решимость и лидерство в достижении этого исторического ссоглашения между их странами, которое способствует преобразованию всего региона Юго-Восточной Европы. Это достижение принадлежит лидерам двух стран и их командам, но прежде всего это касается всех граждан стран и Европы в целом», - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится о том, что Совет ЕС в июне может принять рекомендацию от 17 апреля о начале переговоров по вступлению с Македонией.

«Это не только заслуживает внимания в знак признания значительных результатов реформ в стране, но и существенно будет способствовать полному осуществлению соглашения в интересах обеих стран, региона и нашего Союза в целом», - отмечается в заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также поздравил страны с решением длительного спора.

«Теперь я призываю обе страны финализировать соглашение, достигнутое обеими лидерами. Это поставит Скопье на путь к членству в НАТО и поможет укрепить мир и стабильность на Западных Балканах», - заявил Столтенберг.

Напомним, Афины и Скопье договорились о том, что БЮРМ будет переименована в Республику Северную Македонию.

Спор о названии Македонии – государства, которое возникло после распада Югославии в 1991 году, длился свыше 25 лет. Греция требовала изменения названия соседней страны во избежание путаницы с северным регионом Греции – Македонией. Греция также предостерегала Скопье от каких-либо территориальных претензий на всю историческую Македонию, которая находится в Греции. Из-за этого Афины блокировали вступление Македонии в ЕС и НАТО.