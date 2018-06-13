также в разделеОбщество
Чиновницу мэрии Ужгорода поймали на крупной взятке 13
Омбудсмен уехала в РФ посетить политзаключенных 20
Убийство Веремия: Апелляционный суд дал Крысину 5 лет тюрьмы 16
Электроснабжение Крыма восстановлено 16
Гибель 5-летней девочки: Трем чиновникам «Вода Донбасса» сообщено о подозрении 63
НАБУ: Из-за новой нормы закона о ВАС топ-чиновники могут избежать наказания 20
Три населенных пункта Донбасса исключили из списка оккупированных 34
Жданов призвал коллег бойкотировать ЧМ-2018 в России 29
Филатов говорит, что НАБУ к нему не обращалось 15
«Минером» львовских вокзалов оказался житель Житомирщины 16
Верховный суд отказался пересматривать приговор Агееву 24
Сотрудник ГПУ давит на СМИ, чтобы удалить информацию о своих махинациях на таможне 45
Билеты на поезда могут подорожать в зависимости от периода и дня недели 67
Мать Ляшко задекларировала миллионную квартиру 95
TІ потребовала исправить положение об апелляции в законе об антикоррупционном суде 42
Дело МН17: Приговор смогут исполнить в Украине 167
Турчинов призвал чиновников сдать кровь для военных 36
НАБУ расследует возможное незаконное обогащение замглавы АП 77

Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе об антикоррупционном суде. В НАБУ заявили, что из-за новой нормы закона о ВАС топ-чиновники могут избежать наказания. Сегодня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. Завтра он вступит в силу.

Апелляционный суд Киева отменил условный срок и приговорил к 5 годам лишения свободы руководителя «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

Народный депутат Украины Надежда Савченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных.

Европейский парламент поддержал инициативу предоставления следующей макрофинансовой помощи для Украины в размере миллиарда евро.

Кабинет Министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Народный депутат Евгений Мураев подал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой открыть дело против заместителя председателя фракции «Народный фронт» Сергея Пашинского по подозрению в заведомо ложных сообщениях о преступлении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможное незаконное обогащение заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова. Он заявляет, что не получал официальной информации от Национального антикоррупционного бюро о расследовании фактов его возможного незаконного обогащения.

 

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который состоится в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

Сотрудники ювенальной превенции Заводского отдела полиции Николаева выяснили, что к отравлению учеников 21 мая в общеобразовательной школе № 6, причастен 16-летний юноша.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уехала в Российскую Федерацию, чтобы по поручению Президента Украины Петра Порошенко посетить места несвободы, где содержатся украинские политзаключенные.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги