Transparency International Украина призывает исправить положение об апелляции в законе об антикоррупционном суде. В НАБУ заявили, что из-за новой нормы закона о ВАС топ-чиновники могут избежать наказания. Сегодня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. Завтра он вступит в силу.

Апелляционный суд Киева отменил условный срок и приговорил к 5 годам лишения свободы руководителя «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

Народный депутат Украины Надежда Савченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных.

Европейский парламент поддержал инициативу предоставления следующей макрофинансовой помощи для Украины в размере миллиарда евро.

Кабинет Министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Народный депутат Евгений Мураев подал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой открыть дело против заместителя председателя фракции «Народный фронт» Сергея Пашинского по подозрению в заведомо ложных сообщениях о преступлении.

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможное незаконное обогащение заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова. Он заявляет, что не получал официальной информации от Национального антикоррупционного бюро о расследовании фактов его возможного незаконного обогащения.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал своих коллег из стран-участников Чемпионата мира по футболу, который состоится в России, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

Сотрудники ювенальной превенции Заводского отдела полиции Николаева выяснили, что к отравлению учеников 21 мая в общеобразовательной школе № 6, причастен 16-летний юноша.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова уехала в Российскую Федерацию, чтобы по поручению Президента Украины Петра Порошенко посетить места несвободы, где содержатся украинские политзаключенные.