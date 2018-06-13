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Во вторник, 12 июня, в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях Украины. Об этом информирует ГосЧС.

Так, в Хмельницкой области обесточен 61 населенный пункт, Львовской – 59 н.п., Черновицкой – 48, Закарпатской – 42, Винницкой – 20, Черкасской – 5, Киевской – 3. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах.
ForUm

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