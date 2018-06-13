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Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана оказать содействие в освобождении украинских заложников.

Президенты встретились в Турции, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Также Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар.

Стороны высказались за продолжение интенсивного политического диалога на высшем уровне. В частности, речь шла об организации очередной встречи в рамках украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня, а также реализацию инициативы о проведении трехстороннего саммита в формате Украина-Турция-Азербайджан.

Отдельно подчеркивалась важность завершения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Президенты двух стран обменялись также мнениями о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

Напомним, 25 октября2017 представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.

27 октября они прилетели в Киев.

Турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Чийгоза и Умерова обменяли на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

Администрация Путина отказалась предоставить документы, на основании которых были освобождены представители Меджлиса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выменял у России Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на убийц редактора сайта «Кавказ-центр».
ForUm

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