Ученые бьют тревогу: за последние 12 лет в Африке при загадочных обстоятельствах погибли несколько самых старых и крупных баобабов.

Специалисты пока не понимают причин, но не исключают, что деревья могли погибнуть из-за изменения климата, сообщает ВВС.

Ученые из университетов Южной Африки, Румынии и США называют гибель деревьев беспрецедентным событием.

Свои выводы они опубликовали в журнале Nature Plants, по мнению ученых, баобабы совершенно точно не умерли из-за какой-то эпидемии.

«Гибель баобабов хотя бы частично может быть связана с изменениями климатических условий, которые в особенности затронули юг Африки», - говорит Адриан Патрут из Университета Бабеш-Бойяи в Румынии.

Ученый оговаривается, что необходимо продолжить исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу.

Баобабы могут достигать огромных размеров, а продолжительность жизни некоторых из них составляет сотни, если не тысячи лет.

Исследователи проверяют состояние древних деревьев на юге Африки с 2005 года. Используя радиоуглеродный анализ, они исследуют структуру деревьев и определяют возраст.

Всего они изучили более 60 деревьев, исследование продлилось 12 лет – с 2005 по 2017 год.

В ходе исследования ученые заметили, что самые большие и старые деревья погибли.

Девять из них входили в список самых старых деревьев, пять – в список крупнейших в мире.

Все они находились в южной части Африки – Зимбабве, Намибии, Южной Африке, Ботсване и Замбии.

Возраст погибших деревьев составлял от 1100 до 2500 лет.

Среди них – баобаб Панке, который считался священным в Зимбабве. Его обхват составлял 25,5 метра, высота – 15,5 метра, а возраст – примерно 2 429 лет. Все его стебли погибли и обрушились в 2010-2011 годах.

Ученые пишут, что баобаб очень трудно убить. Деревья выживают, даже если их сжечь или лишить коры.

«Когда они умирают, они просто сгнивают изнутри и внезапно падают, оставляя кучу трухи», - пишут специалисты.

«Мы подозреваем, что это связано с повышением температуры и засухой», - предполагает Адриан Патрут.