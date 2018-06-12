Президент Украины Петр Порошенко надеется в ближайшее время найти возможности для привлечения природного газа из Каспийского моря в страну.

Об этом он сказал во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турции, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение, поскольку запуск в эксплуатацию этого газопровода является событием исторического значения для Турции, Азербайджана, Европейского Союза и Украины. Он назвал этот проект хорошим примером плодотворного регионального сотрудничества, направленного на диверсификацию источников энергии и уменьшение зависимости от отдельных поставщиков газа.

«Совместными усилиями Турции, Азербайджана и с участием европейских стран строительство этого главного элемента Южного газового коридора завершено. Теперь целый регион сможет иметь глубокую безопасность и широкие энергетические перспективы», - сказал Президент.

«Как четко свидетельствует прошедшее десятилетие, энергетическими ресурсами Российская Федерация периодически злоупотребляла. Они стали в их руках инструментом давления на энергозависимые страны, чтобы влиять на их внутреннюю и внешнюю политику. Или наказывать их, когда эти попытки не удавались», - отметил Порошенко.

«Проект газопровода «Северный поток-2» является ярким примером такого давления. Некоторые считают, что это коммерческий проект, а на самом деле он является чисто геополитическим проектом. И он не имеет ничего общего с энергоснабжением и реальной диверсификацией», - добавил глава государства.

По его словам, TANAP является энергетической безопасностью Азербайджана и Турции.

«Украина полностью поддерживает этот проект. И сегодня мы согласились, что будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа», - отметил Порошенко. По его словам, это еще одно доказательство, что Украина поддерживает экономически жизнеспособные европейские проекты по диверсификации поставок энергоресурсов.

«Мы рассчитываем на поддержку Турции и Азербайджана дополнительних поставок энергоресурсов в Украину альтернативными маршрутами. Я верю, что в ближайшее время мы найдем возможности для привлечения природного газа из Азербайджана, Каспийского моря не только в Украину, а весь регион, связанный с украинской газотранспортной системой», - подчеркнул Президент, пожелав успеха новому проекту.