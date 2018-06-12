Соломенский райсуд Киева вернул загранпаспорта и разрешил выезжать за границу мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в хищении средств государственного бюджета.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на адвоката Одесского городского головы Александра Лысака.

По его словам, суд отказал прокурору в удовлетворении ходатайства о продлении ограничительных мер для Труханова.

Он отметил, что в частности, суд вернул ему загранпаспорта, позволил выезжать за пределы Украины и не сообщать о своем месте проживания, а также позволил общаться с другими фигурантами дела, кроме свидетелей стороны обвинения и отдельных юридических лиц.

Кроме того, адвокат уточнил, что суд разрешил общаться с Трухановым и другим фигурантам, которым было сообщено о подозрении.

«Поскольку на протяжении досудебного следствия он ни разу не мог реализовать свое право, как городской голова, на выезд в составе делегации за пределы Украины, теперь такая возможность у него есть. Он может свободно передвигаться», - сказал Лысак.

На вопрос, планирует ли Труханов в ближайшее время ехать за границу, адвокат ответил, что не владеет такой информацией.

«Если будет какое-то приглашение или планироваться срочный выезд, в том числе в составе делегации, конечно, мы сообщим детективам и прокурорам о том, что намерены выехать за пределы Украины на определенное время в определенную страну», - рассказал защитник.

«То есть мы считаем своим долгом сообщать все же правоохранительные органы о нашем местонахождении. Только исключительно для того, чтобы если возникнут какие-то вопросы, могли должным образом отреагировать на различные процессуальные моменты», - добавил он.

Лысак рассказал, что сейчас завершается досудебное расследование и Труханову и его защите 31 мая открыли материалы дела.

«Мы в настоящее время знакомимся. По версии прокурора нам предоставлено два месяца на ознакомление со всеми материалами. Такую позицию он высказал в суде», - сообщил адвокат.

По его словам, ни он, ни его подзащитный еще не ознакомились с материалами дела, поскольку реальный доступ к документам получили 8 июня, но отметил, как только ознакомится, донесет свою позицию до стороны обвинения.

Ранее ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers опубликовали расследование, в котором отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех офшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

В НАБУ и САП пообещали проверить эту информацию.

В Украине правоохранители подозревают Труханова в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.