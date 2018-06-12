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Центр общественного здоровья опубликовал интерактивную карту не рекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины и города Киева.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1snRsVLJI7cLQPDgBiVpVU1IzysvfP699&ll=48.7127268340644%2C31.13377330000003&z=6

Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактоположительные кишечные палочки).

В Киеве не стоит купаться на пляже «Тельбин» у на муниципальном пляже «Вербный».

Также опасные пляжи есть на берегу моря в Одесской области. В частности, в Южном на пляже у санатория-профилактория «Портовик»; в Затоке и Черноморске.
ForUm

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