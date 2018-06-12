Международный суд ООН завершит рассмотрение иска Украины против России через несколько лет. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

«После представления меморандума Россия получит право подать свои возражения относительно наличия юрисдикции у суда рассматривать это дело. Так же как и в деле «Грузия против России», последняя воспользуется этим правом, и через три месяца мы получим эти возражения. Учитывая существующую практику, рассмотрение вопроса о юрисдикции займет около полутора лет. После чего продлится письменное и устное стадия рассмотрения дела. В общем, все займет еще несколько лет», - написала она в Facebook.

«Выглядит слишком долго, учитывая страдания людей на Донбассе и в Крыму. Но пока идет судебное разбирательство, Россия имеет возможность в любое время признать неправомерность своих действий и урегулировать ситуацию», - добавила дипломат.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Сегодня, 12 июня, Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум, в котором говорится о нарушениях РФ Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.