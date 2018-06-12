Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (CONIFA), комментируя участие команд группировок «ДНР» и «ЛНР» в организованном ею чемпионате, заявила, что «не занимает никакой позиции относительно политического статуса самопровозглашенных республик».

«CONIFA хочет подчеркнуть, что является политически нейтральной, волонтерской благотворительной организацией, которая зарегистрирована в Швеции. CONIFA не занимает никакой позиции относительно политического статуса организаций-членов. CONIFA не занимает никакой позиции относительно политического статуса самопровозглашенных республик - Луганской и Донецкой - на Донбассе. Наши соревнования не имеют политического контекста, мы политически нейтральны. Мы лишь предоставляем платформу для всех – независимо от политики, расы, религии или истории, - чтобы играть в футбол», - заявила организация комментарии Радио Свобода.

В CONIFA входят непризнанные FIFA футбольные федерации, представляющие непризнанные или признанные только некоторыми странами «самопровозглашенные образования». Организацию создали пять лет назад со штаб-квартирой в Швеции, а собственный «чемпионат мира» она начала проводить с 2014 года.

Победителем нынешнего «чемпионата мира», который прошел в Лондоне, стала команда Kárpátalja, так венгры называют Закарпатья.

Напомним, ранее украинский волонтер Родион Шовкошитный сообщил об участии футбольной команды из Закарпатья в так называемом чемпионате мира для команд «непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий».

Куратором команды из Закарпатья на «сепаратистском» турнире является депутат Береговского райсовета Тиберий Фееш.

В Федерации футбола Закарпатья призвали «не нагнетать нездорового ажиотажа», но пообещали выяснить все обстоятельства инцидента и наказать закарпатских футболистов, принявших участие в сепаратистском турнире.

Главы Минспорта и МИД Игорь Жданов и Павел Климкин призвали правоохранительные органы отреагировать на инцидент.