Президент Петр Порошенко поприветствовал результаты исторической встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре и напомним о безъядерном опыте Украины.

«Приветствую результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным», - говорится в Twitter Главы государства.

Сподіваюсь, що безпекові гарантії з боку США у зв’язку з денуклеаризацією півострову врахують недоліки Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.





«Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

При этом санкции США против КНДР остаются в силе.