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Президент Петр Порошенко поприветствовал результаты исторической встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре и напомним о безъядерном опыте Украины.

«Приветствую результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным», - говорится в Twitter Главы государства.

 


 

 

«Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре. Согласно ему лидер КНДР обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

При этом санкции США против КНДР остаются в силе. 
ForUm

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