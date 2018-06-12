Англоязычная редакция Deutsche Welle извинилась за слова о «гражданской войне» в Украине в своей статье и исправила ошибочную формулировку в материале, пишет Европейская правда.
Статья вышла 11 июня на англоязычной версии Deutsche Welle и посвящена вчерашней встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине. В тексте статьи агрессия РФ против Украины называется «гражданской войной».
МИД Украины обратился к редакции с требованием исправить текст в соответствии с международным законодательством.
Редакция DW опубликовала извинения в своем аккаунте в Twitter. «Мы просим прощения за то, что эта статья не соответствовала нашим редакционным стандартам - мы соответственно изменили текст. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание», - отметили в издании.
CORRECTION: We apologize that this article did not meet our editorial standards — we have amended the text accordingly. Thank you for bringing this to our attention.— dwnews (@dwnews) 12 июня 2018 г.
В исправленной версии статьи вместо «войны» в Украине теперь речь идет о «конфликте на Востоке Украины».
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