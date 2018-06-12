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Англоязычная редакция Deutsche Welle извинилась за слова о «гражданской войне» в Украине в своей статье и исправила ошибочную формулировку в материале, пишет Европейская правда.

Статья вышла 11 июня на англоязычной версии Deutsche Welle и посвящена вчерашней встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине. В тексте статьи агрессия РФ против Украины называется «гражданской войной».

МИД Украины обратился к редакции с требованием исправить текст в соответствии с международным законодательством.

Редакция DW опубликовала извинения в своем аккаунте в Twitter. «Мы просим прощения за то, что эта статья не соответствовала нашим редакционным стандартам - мы соответственно изменили текст. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание», - отметили в издании.

 


 

 

В исправленной версии статьи вместо «войны» в Украине теперь речь идет о «конфликте на Востоке Украины».
ForUm

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