Англоязычная редакция Deutsche Welle извинилась за слова о «гражданской войне» в Украине в своей статье и исправила ошибочную формулировку в материале, пишет Европейская правда.

Статья вышла 11 июня на англоязычной версии Deutsche Welle и посвящена вчерашней встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине. В тексте статьи агрессия РФ против Украины называется «гражданской войной».

МИД Украины обратился к редакции с требованием исправить текст в соответствии с международным законодательством.

Редакция DW опубликовала извинения в своем аккаунте в Twitter. «Мы просим прощения за то, что эта статья не соответствовала нашим редакционным стандартам - мы соответственно изменили текст. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание», - отметили в издании.

CORRECTION: We apologize that this article did not meet our editorial standards — we have amended the text accordingly. Thank you for bringing this to our attention.