Работники Службы организации сбора и учета выручки КП «Киевпастранс» совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины будут регулярно проводить совместные рейды. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам зампредседателя КГГА Дмитрия Давтяна, они будут проверять пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетов и действие документов, дающих право на льготный проезд в транспорте.

Маршруты и время проверок будет каждый раз меняться. Таким образом, считает Давтян, есть возможность охватить максимальное количество направлений и понять реальную картину с льготниками и системными нарушителями.

«Наша цель – воспитание культуры у пассажиров, взаимное уважение тех, кто перевозит и тех, кого перевозят. Сделать это непросто, и проверки способствуют общей дисциплине», - убежден профильный заместитель председателя КГГА.

Как отметил генеральный директор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко, совместные рейды уменьшат количество «зайцев» и защитят работников предприятия от досадных случаев, когда указанные пассажиры прибегают к агрессивным действиям, чтобы не платить за проезд.

«Мы призываем киевлян и гостей столицы осознавать и своевременно оплачивать проезд в наземном общественном транспорте», - призвал он.

Напомним, работники КП «Киевпастранс» имеют право на штрафные санкции в отношении безбилетных пассажиров, сотрудники полиции же проверяют подлинность документа, который дает право на льготный проезд.