На кинофестивале в Сочи во время церемонии вручения премии «Кинотавр» председатель жюри основного конкурса Алексей Попогребский и глава жюри конкурса «Дебют» Андрей Плахов произнесли со сцены обращение в поддержку режиссеров Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова, пишет Медуза.

«Мы считаем оба процесса над российским и украинским режиссерами сугубо политическими. Мы присоединяем свой голос к голосам тех в России, Украине и в мире, кто борется за свободу Серебренникова и Сенцова», — сказал Плахов, передает 112 Украина.

Со словами в поддержку Сенцова также выступил кинокритик Виктор Матизен, продюсер Евгений Гиндилис и композитор Игорь Вдовин.

«Заканчивается 29-й «Кинотавр» и сегодня же 28-й день голодовки Олега Сенцова. И я бы перестал себя уважать, если бы не сказал об этом», - сказал Матизен, вручая приз Гильдии критиков.

Отметим, что эти слова попали в вечерний эфир телеканала «Россия 1», который вел прямую трансляцию. А уже утром видео было смонтировано, а неудобные моменты вырезаны.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

Его адвокат заявил, что врачи, наблюдающие за состоянием Сенцова, ожидают до 30-го дня голодания негативной реакции, которая потребует их вмешательства.