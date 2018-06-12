также в разделеОбщество
Волкер: К гуманитарному кризису на Донбассе привела интервенция РФ 5
Польша передала Украине доклад по делу раскопок в Грушовичах 8
СБУ собрала свидетельства о пытках почти 500 бывших пленников «Л/ДНР» 11
Исследование: Уровень радиоактивности украинского молока превышает норму в 5 раз 22
Одесский суд отпустил киллеров из ПМР под домашний арест 16
Еще двум представителям «самообороны Крыма» сообщено о подозрении 13
Суд в Гааге будет рассматривать иск против России несколько лет 26
Deutsche Welle извинилась за «гражданскую войну» в Украине 23
Сытник об антикоррупционном суде: Я не разделяю эйфории 18
В Одесском облсовете нашли замену Гайдар 36
Под Киевом установили «фан-зону» ЧМ-2018 94
«Укрзализныця» вводит полноценное питание в ночных поездах 70
Мошенник пытался завладеть квартирой умершей журналистки 84
МИД требует исправить статью DW о «гражданской войне» в Украине 39
Сытник отрицают подготовку подозрений Лещенко, Рабиновичу и Омеляну 25
Воевавший за «ДНР» россиянин получил 4 года тюрьмы 30
СБУ: Львовские бизнес-центры минируют из России 21
ГПУ: Ставицкий отказался сотрудничать со следствием 98

На кинофестивале в Сочи во время церемонии вручения премии «Кинотавр» председатель жюри основного конкурса Алексей Попогребский и глава жюри конкурса «Дебют» Андрей Плахов произнесли со сцены обращение в поддержку режиссеров Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова, пишет Медуза.

«Мы считаем оба процесса над российским и украинским режиссерами сугубо политическими. Мы присоединяем свой голос к голосам тех в России, Украине и в мире, кто борется за свободу Серебренникова и Сенцова», — сказал Плахов, передает 112 Украина.

Со словами в поддержку Сенцова также выступил кинокритик Виктор Матизен, продюсер Евгений Гиндилис и композитор Игорь Вдовин. 

 

 

«Заканчивается 29-й «Кинотавр» и сегодня же 28-й день голодовки Олега Сенцова. И я бы перестал себя уважать, если бы не сказал об этом», - сказал Матизен, вручая приз Гильдии критиков.

Отметим, что эти слова попали в вечерний эфир телеканала «Россия 1», который вел прямую трансляцию. А уже утром видео было смонтировано, а неудобные моменты вырезаны. 

 Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков.

Его адвокат заявил, что врачи, наблюдающие за состоянием Сенцова, ожидают до 30-го дня голодания негативной реакции, которая потребует их вмешательства
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги