также в разделеМир
США сохранят санкции против КНДР 9
В Белом доме есть департамент для склеивания разорванных Трампом документов 16
США добавили в санкционные списки еще трех граждан РФ и пяти компаний 23
Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита 68
Первый в истории саммит США-КНДР: Трамп встретился с Ким Чен Ыном 72
«На небесах особое место для Трюдо»: Туск поддержал премьера Канады 38
В Белом доме заявили, что в аду есть отдельное место для Трюдо 81
Путин - G7: Прекратите болтовню 297
Лавров заявил, что Россия не рвется в G8 47
Ким Чен Ын прилетел в Сингапур на историческую встречу с Трампом 54
Талибы впервые за 17 лет объявили в Афганистане временное перемирие 29
Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике G7 251
Земфире вслед за Чичериной запретили выступать во время ЧМ 65
Китай украл секретные материалы США по новому оружию 56
Трамп хочет помиловать Мохаммеда Али по отмененному приговору 43
В России появилось мороженое «Выбор Кремля» 33
Премьер Италии поддержал Трампа: РФ должна вернуться в G8 67
Трамп хочет вернуть РФ в G8 53

Лидер КНДР Ким Чен Ын в документе, подписанном совместно с президентом СЩА Дональдом Трампом, обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова».  

Об этом свидетельствует текст документа, подписанного сегодня в Сингапуре, передает Европейская правда.

Подобные обязательства лидер КНДР уже брал на себя в переговорах с Южной Кореей. Как известно, в конце мая Пхеньян ликвидировал свой полигон для ядерных испытаний.

ВВС также приводит четыре ключевые пункты из подписанного лидерами США и КНДР документа:

- Соединенные Штаты и КНДР обязуются установить новые отношения США-КНДР в соответствии с желанием народов обеих стран достичь мира и процветания;

- Соединенные Штаты и КНДР объединят свои усилия по созданию длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове;

- Опять подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года, подписанную в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи, - ред.), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

- Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

«Президент Трамп обязался обеспечить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова», - говорится в документе.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги