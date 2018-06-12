Лидер КНДР Ким Чен Ын в документе, подписанном совместно с президентом СЩА Дональдом Трампом, обязуется провести «полную денуклеаризацию Корейского полуострова».

Об этом свидетельствует текст документа, подписанного сегодня в Сингапуре, передает Европейская правда.

Подобные обязательства лидер КНДР уже брал на себя в переговорах с Южной Кореей. Как известно, в конце мая Пхеньян ликвидировал свой полигон для ядерных испытаний.

ВВС также приводит четыре ключевые пункты из подписанного лидерами США и КНДР документа:

- Соединенные Штаты и КНДР обязуются установить новые отношения США-КНДР в соответствии с желанием народов обеих стран достичь мира и процветания;

- Соединенные Штаты и КНДР объединят свои усилия по созданию длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове;

- Опять подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года, подписанную в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи, - ред.), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

- Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

«Президент Трамп обязался обеспечить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова», - говорится в документе.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам исторического саммита в Сингапуре.