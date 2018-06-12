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Директор НАБУ Артем Сытник опроверг распространенную в СМИ информацию о якобы подготовке подозрения нардепам Сергею Лещенко и Вадиму Рабиновичу, а также министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Об этом он сообщил во время брифинга, трансляция которого велась на странице НАБУ в Facebook.

«По поводу информации «Инсайдера», это издание, которое часто злоупотребляет такими вбросами, там было 3 фамилии на самом деле: Омелян, Рабинович и Лещенко. Откуда такая информация, я не знаю. Это не соответствует действительности», - сказал он.

Накануне издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщило, что антикоррупционные органы готовят подозрения Лещенко, Рабиновичу и Омеляну.

«Подозрение по Омеляну на финальном этапе. Также готовят подозрение по Лещенко и собирают материалы на подозрение Рабиновичу», - сообщил собеседник.

Как сообщал ForUm, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и получило доступ к информации о его мобильных переговорах.

Сам Омелян заявляет, что в его декларации нет нарушений.

Ранее о проведении следственных действий у Омеляна сообщили СМИ.  

В апреле НАБУ сообщило, что проводит досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения народного депутата Сергея Лещенко и приобретения им квартиры за 7,5 миллиона гривен.
ForUm

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