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Президент США Дональд Трамп имеет привычку рвать и выбрасывать документы, с которыми больше не планирует работать. Но этим он нарушает закон, и над склеиванием бумаг теперь работает целый департамент.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Politico.

Согласно американскому закону о президентских правах, Белый дом должен хранить все достопримечательности, письма, электронные письма и документы, которых касался президент, и отправлять их в Национальный архив для хранения в качестве исторических документов.

«Помощники Белого дома осознали, что не смогут остановить Трампа от разрыва бумаг и выбрасывания их в помойку или на пол, рассказывают люди, знакомые с этой практикой. Вместо этого они решили забирать их у него, чтобы убедиться, что президент не нарушил закон», - говорится в статье.

Разорванные бумаги собирают в Овальном кабинете и официальной резиденции и передают в Исполнительный офис президента США, который расположен рядом с Белым домом.

«Вы находите куски и склеиваете их, а затем возвращаете руководителю», - рассказывает Соломон Ларты, который 30 лет работает на государственной службе, а теперь восстанавливает документы Трампа.

После этого восстановленные документы будут направлены в Национальный архив, чтобы их правильно оформили.

По словам Ларты, с первых месяцев работы администрации Трампа весь его департамент работал над склеиванием бумаг.

Чиновник рассказал, что среди документов, которые он получал, были газетные вырезки, на которых Трамп писал заметки или обводил слова; приглашения; письма от избирателей или законодателей, включая руководителя меньшинства Сената Чака Шумера.

«У меня было письмо от Шумера – он разорвал его. Это была самая сумасшедшая вещь. Он разрезал письмо на крошечные куски», - сказал он.
ForUm

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