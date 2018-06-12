Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины изучил материалы дела о поведении болельщиков во время матча 32 тура Премьер-лиги ФК «Динамо» Киев - ФК «Шахтер» Донецк, который состоялся 19 мая 2018 на стадионе «Динамо» им. Лобановского. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

По итогам рассмотрения дела ФК «Динамо» Киев за недисциплинированное поведение болельщиков оштрафован на 500 тысяч гривен. Также следующий домашний матч в Премьер-лиге команда проведет без зрителей.

ФК «Шахтер» за недисциплинированное поведение болельщиков оштрафован на 150 тыс. гривен. Команде запрещено осуществлять организованный выезд болельщиков на следующий матч Премьер-лиги, в котором ФК «Шахтер» Донецк будет принимать участие в качестве гостя.