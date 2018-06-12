В Запорожье задержали гражданина, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка в срок на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного положения или в боевой обстановке, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет). Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Задержанный проходил военную службу в АР Крым, но после оккупации Крыма не прибыл на материковую часть Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске.

Военная прокуратура Одесского гарнизона южного региона Украины относительно указанного гражданина составила протокол задержания в порядке ст. 208 УПК Украины и поместила в изолятор временного содержания ГУНП в Одесской области.