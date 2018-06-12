Частный прогулочный 12-местный катамаран в понедельник вечером столкнулся с баржей на Волге близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда. Водолазы обнаружили тела девяти человек, сообщает ТАСС.



«Погибли 10 человек. Девять нашли водолазы, и одного – раньше – тело женщины было обнаружено сразу после аварии», - сказал он.

В единой дежурно-диспетчерской службе города сообщили, что среди погибших – 17-летняя девушка.

Катамаран «Елань» «лоб в лоб» столкнулся с баржей, которая «подмяла его под себя». По данным Росморречфлота, прогулочное судно врезалось в одну из двух барж, которые буксировал теплоход «Капитан Вечеркин». Инцидент произошел в 250 м от берега.

Катамаран частично затонул, однако впоследствии, его удалось отбуксировать к берегу и обследовать. В экстренных службах рассказали, что пассажиры смогли самостоятельно покинуть судно. При этом источник рассказал, что на борту прогулочного катамарана отдыхали молодые люди, которые были нетрезвы. «Молодежь отдыхала, все подвыпившие были», - сказал он.

В оперативном штабе на месте ЧП сообщили, что спасатели завершили обследование катамарана. «На данный момент обследование судна завершено. По последним данным, погибли 10 человек, среди них шесть женщин и четверо мужчин. Судьба одной женщины остается неизвестной», - сказал собеседник агентства.

В то же время источник в экстренных службах региона сообщил, что число погибших превысило 10 человек. «Уже больше 10 погибших», - сказал собеседник агентства.

По данным собеседника агентства, на катамаране могли находиться не 16, как считалось изначально, а 17 или 18 человек. Ранее представитель региональной администрации привел аналогичные данные, пояснив, что на 12-местном судне находились 16 пассажиров и один-два члена экипажа.

Источник проинформировал, что спасатели продолжают поисковые работы. Сейчас известно о пяти спасенных. Число обнаруженных тел и людей, находившихся на катамаране, уточняется.