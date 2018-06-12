Суд приговорил к 4 годам лишения свободы задержанного в Донецкой области гражданина России Николая Покусаева, воевавшего на стороне «ДНР».
Об этом говорится в решении суда.
«Признать виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации - ред.), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.) УК Украины», - постановила коллегия судей.
Более тяжкая статья – создание террористической организации – в соответствии с законодательством, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Однако суд назначил только 4 года и выплату 6 864 гривен процессуальных издержек.
Установлено, что Покусаев, действуя умышленно по собственной инициативе, из корыстных побуждений, с целью участия в преступной деятельности «ДНР» 28 января 2018 года прибыл из города Ростов-на-Дону (Россия) на временно оккупированные территории Донецкой области.
В Донецке он прибыл в воинскую часть №08818 и 5 февраля был официально зачислен в состав 2-го мотострелкового батальона 11-го полка 1-го Армейского корпуса «ДНР» на должность водителя-механика.
Мужчина непосредственно принимал участие в боевых действиях в районе поселка Пески.
4 марта 2018 года боевика задержали силы АТО.
На судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.
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