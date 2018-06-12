также в разделеОбщество
МИД требует исправить статью DW о «гражданской войне» в Украине
Сытник отрицают подготовку подозрений Лещенко, Рабиновичу и Омеляну 10
СБУ: Львовские бизнес-центры минируют из России 14
ГПУ: Ставицкий отказался сотрудничать со следствием 69
В Запорожье задержали военного-дезертира из Крыма 24
«Нормандская встреча»: Министры подняли вопрос политзаключенных 50
Могильник «Гавриловских цыплят»: Жена экс-регионала вышла под залог 53
Госавиаслужба ужесточила правила полетов беспилотников 38
11 июня. Картина дня 39
Суд арестовал известного догхантера без права залога 46
Возвращение Украине «скифского золота» затягивается 112
The Times извинилась за карту РФ с Крымом 41
На курортах Херсонщины открывают полицейские станции 34
Мужчине, отбившему голову памятнику Шевченко, ограничили свободу на 3 года 37
Комиссия Нацгосслужбы вынесла решение по Линчевскому 51
Синоптики обещают дожди и грозы северным и западным областям 28
Дело «рюкзаков Авакова»: Сытник заявил о давлении 47
Митрополит Онуфрий призвал власть не допустить в столице «Марша равенства» 47

Суд приговорил к 4 годам лишения свободы задержанного в Донецкой области гражданина России Николая Покусаева, воевавшего на стороне «ДНР».

Об этом говорится в решении суда.

«Признать виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации - ред.), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - ред.) УК Украины», - постановила коллегия судей.

Более тяжкая статья – создание террористической организации – в соответствии с законодательством, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Однако суд назначил только 4 года и выплату 6 864 гривен процессуальных издержек.  

Установлено, что Покусаев, действуя умышленно по собственной инициативе, из корыстных побуждений, с целью участия в преступной деятельности «ДНР» 28 января 2018 года прибыл из города Ростов-на-Дону (Россия) на временно оккупированные территории Донецкой области.

В Донецке он прибыл в воинскую часть №08818 и 5 февраля был официально зачислен в состав 2-го мотострелкового батальона 11-го полка 1-го Армейского корпуса «ДНР» на должность водителя-механика.

Мужчина непосредственно принимал участие в боевых действиях в районе поселка Пески.

4 марта 2018 года боевика задержали силы АТО.

На судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги