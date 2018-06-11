В Военном институте телекоммуникаций и информатизации выясняют причины и обстоятельства резкого ухудшения состояния здоровья группы курсантов.

По данным Генштаба ВСУ, 11 июня 2018 около 08:30 в санчасть Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут обратились курсанты с жалобами на боль в животе и тошноту.

Большинство из тех, кто обратился за помощью, накануне, 10 июня, находились в увольнении, за пределами учебного заведения.

Всем обратившимся в медицинский пункт оказана необходимая медпомощь, их разместили в лазарете.

Начальник института инициировал служебную проверку для выяснению причин происшествия.

В настоящее время ситуация контролируется, динамики к увеличению количества случаев недомогания среди личного состава института нет, ни один военнослужащий образовательного учреждения в дополнительной госпитализации не нуждается.