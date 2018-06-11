Британское издание The Times извинилось за публикацию карты России с аннексированном Крымом.
Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании.
«Карта в субботнем приложении, посвященном Кубку мира по футболу, ошибочно показала Крым частью России. Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) отказались признать аннексию Крыма Россией и осуждают это как нарушение международного права. Мы приносим извинения за ошибку», - говорится в заявлении The Times.
.@thetimes Everyone can make a mistake. What is crucial - to acknowledge them and correct timely. We do appreciate! #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/BiMvryRmFg— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 11 июня 2018 г.
В ответ посольство Украины написало, что «каждый может совершить ошибку». «Что важно – признать ее и своевременно исправить. Мы очень это ценим! Крым – это Украина», - подчеркнули в дипведомстве.
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