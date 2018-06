Британское издание The Times извинилось за публикацию карты России с аннексированном Крымом.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании.

«Карта в субботнем приложении, посвященном Кубку мира по футболу, ошибочно показала Крым частью России. Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) отказались признать аннексию Крыма Россией и осуждают это как нарушение международного права. Мы приносим извинения за ошибку», - говорится в заявлении The Times.

.@thetimes Everyone can make a mistake. What is crucial - to acknowledge them and correct timely. We do appreciate! #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/BiMvryRmFg