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Британское издание The Times извинилось за публикацию карты России с аннексированном Крымом.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании.

«Карта в субботнем приложении, посвященном Кубку мира по футболу, ошибочно показала Крым частью России. Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) отказались признать аннексию Крыма Россией и осуждают это как нарушение международного права. Мы приносим извинения за ошибку», - говорится в заявлении The Times.

 


 

 

В ответ посольство Украины написало, что «каждый может совершить ошибку». «Что важно – признать ее и своевременно исправить. Мы очень это ценим! Крым – это Украина», - подчеркнули в дипведомстве.
 
ForUm

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